Гарри Кейн – заложник лояльности к Тоттенхэму

Летом нынешнего года лучшему, пожалуй, английскому центрфорварду современности Гарри Кейну исполнится 29 лет. К этому рубежу нападающий подбирается без трофеев в профессиональной карьере, за вычетом различных индивидуальных наград, вручаемых за бомбардирские показатели. Вместе со своей клубной командой – «Тоттенхэмом» - Кейн за одиннадцать лет выступлений не выиграл пока ничего, и вряд ли картина в обозримом будущем изменится, учитывая конкуренцию в Премьер-лиге, а также вектор развития «шпор» как проекта…

Несколько парадоксально, но в январское трансферное окно вокруг персоны Кейна не было ни малейших серьезных слухов о возможности переезда в другой клуб. И дело не в ухудшившихся показателях результативности форварда, а в его чрезмерной лояльности к «Тоттенхэму». По сути, отсутствие серьезного интереса к Гарри сейчас – это плата за преданность «шпорам», которую форвард проявляет на протяжении длительное времени.

Ранее Кейн, похоже, не слишком беспокоился по поводу отсутствия трофеев. Амбициозный футболист, являющийся также капитаном национальной сборной Англии, терпеливо верил руководству «Тоттенхэма» и ждал, пока вокруг него создадут команду, способную завоевывать серьезные награды. Время шло, а максимумом, до которого сумели добраться «шпоры» оказался выход в финал Лиги чемпионов-2018/19, где лондонская команда уступила «Ливерпулю».

В настоящий момент «Тоттенхэм» занимает лишь восьмую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, причем в последних трех матчах команда не набрала ни одного очка, уступив «Челси» (0:2), «Саутгемптону» (2:3) и «Вулверхэмптону» (0:2). В субботу, 19 февраля, «шпорам» предстоит на выезде сыграть с безоговорочным лидером турнира – «Манчестер Сити», и на победу подопечных Антонио Конте в этой дуэли ни один серьезный специалист не поставит нынче и ломаного гроша.

Поэтому сейчас все выглядит таким образом, что один из лучших голеадоров современности застрял в команде, неспособной на серьезные успехи. Действующий контракт Кейна с клубом рассчитан до лета 2024 года, когда Гарри будет уже 31. Очевидно, что в таком возрасте в его услугах вряд ли будут нуждаться «Манчестер Сити», «Барселона» и другие гранды, интерес которых к нему существовал ранее. Поэтому с высокой долей вероятности можно предполагать, что Кейн так и завершит карьеру в «Тоттенхэме», став столь редким в наши времена представителем касты «one-club man» - людей, игравших в профессиональном футболе только за один клуб.

Серьезные надежды на то, что ситуация в «Тоттенхэме» изменится к лучшему, Гарри Кейн и поклонники «шпор» возлагали на итальянского коуча Антонио Конте. Однако ему пока так и не удается собрать в Лондоне коллектив игроков, с которыми бы он мог реально бороться за топовые трофеи. Не так давно Конте открыто заявил, что для перестроения команды ему еще понадобиться не менее года, а потому этот и следующий сезоны вряд ли станут для «шпор» прорывными, а Кейну вновь не стоит рассчитывать на трофеи на своей пустующей полке…

Минувшим летом, казалось бы, Кейн осознал, что для качественного рывка в карьере ему необходимо сменить обстановку. На горизонте как раз возник интересный вариант с «Манчестер Сити», и форвард, по слухам, уже успел согласовать контракт с «горожанами». И пускай боссы «Тоттенхэма» выставили за своего игрока солидный ценник в 187 миллионов евро, им было бы очень тяжело удержать своего лидера, если бы тот пошел до конца. В какой-то момент Гарри просто начал прогуливать тренировки команды, саботируя процесс и добиваясь ухода, но буквально в последний момент решительности форварду не хватило. Он заявил, что был тронут отношением к себе со стороны фанатов «Тоттенхэма», после чего дал понять, что не покинет клуб в сезоне-2021/22.

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Конечно, не стоит уделять слишком много внимания подобным сентиментальностям. На самом деле, куда логичнее выглядит версия, что «Манчестер Сити» попросту оказался не готов платить требуемую за Гарри сумму, после чего стороны плавно и со стремлением сохранить лицо начали «давать заднюю». Кейн, который открыто не видел перспектив у «Тоттенхэма» под руководством Нуну Эшпириту Санту, дождался увольнения португальца, а после прихода в клуб Антонио Конте дал понять, что с этим специалистом готов идти хоть на край света.

На самом деле, несостоявшийся трансфер Кейна в «Манчестер Сити» летом минувшего года является, пожалуй, его последним утраченным шансом все-таки оказаться в топ-команде, реально бьющейся за топ-трофеи. Чем дальше идет время, тем меньше серьезных покупателей будет возникать вокруг Кейна, но это вовсе не означает, что руководство «Тоттенхэма» будет готово отойти от своих требований по сумме отступных за форварда. Для «шпор» Гарри – живая легенда, а продавать игрока такого статуса и калибра за бесценок – все равно, что стрелять себе в ногу.

Ожидалось, что приход амбициозного Конте в «Тоттенхэм» приведет к тому, что эта команда станет интересной для большего числа качественных игроков. Но в итоге в январе «шпоры» смогли привлечь в свои ряды лишь более ненужных в «Ювентусе» Родриго Бентанкура и Деяна Кулушевски, а вот главные цели итальянского тренера – Адама Траоре и Луис Диас – предпочли перебраться в другие команды – «Барселону» и «Ливерпуль» соответственно.

И ведь Траоре с Диасом можно понять – даже кризисная «Барселона», не говоря уже о вполне себе конкурентном ныне «Ливерпуле» выглядят, словно космические корабли на фоне продолжающего барахтаться где-то среди недотеп-неудачников «Тоттенхэма». И пускай Кейн сколько угодно расхваливает Конте, рассказывая, как тот изменил психологию команды, для того, чтобы быть на устах у болельщиков по всему миру любой команде нужны исключительно трофеи и максимум побед. А с этим у «Тоттенхэма» ничего в лучшую сторону не меняется, что с Конте, что без него…

Безусловно, в какой-то момент Кейн может окончательно разувериться в родном клубе и настоятельно потребовать трансфер. И, несмотря на текущие не самые успешные результаты с точки зрения результативности, интерес к нему все равно будет высоким, но безжалостный бизнесмен Даниэл Леви все равно не снизит своих финансовых требований. Поэтому Гарри ничего иного не остается, кроме как обходиться громкими фразами, направленными на дальнейшее улучшение его имиджа в глазах поклонников команды. Если не получается выигрывать трофеи, нужно хотя бы продолжать выигрывать любовь и уважение на трибунах…

Если Кейн продолжит оставаться в «Тоттенхэме», а команда не проснется после 14-летней бестрофейной спячки (в последний раз «шпоры» выигрывали хоть что-то в 2008 году, когда взяли Кубок английской лиги, а в нападении у них вовсю «пылили» Робби Кин и Димитар Бербатов), Гарри рискует остаться единственным капитаном сборной Англии в нынешнем веке, который за всю профессиональную карьеру так и не выиграл ни одного трофея. Осознавать подобное Кейну, наверное, будет особенно грустно через пару десятков лет, когда он будет садиться за написание мемуаров, и вспомнит, как летом 2021-го у него был шанс перебраться в лучшую на тот момент команду Англии. Впрочем, иногда принципы и привязанность, приводящие к огромному почитанию в обществе, значат куда больше, чем красивые, но все-таки холодные, железные кубки и медали на полке…