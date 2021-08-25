ОФИЦИАЛЬНО. Кейн не уйдет из Тоттенхэма нынешним летом

Об этом сообщил сам форвард «Шпор»

  • 25.08.2021 15:19
  • 630 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Кейн не уйдет из Тоттенхэма нынешним летом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Гарри Кейн у себя в Твиттере официально сообщил о том, что не покинет «Тоттенхэм» до конца нынешнего лета:

«Это было невероятно – видеть прием от фанатов «Шпор» в воскресенье и читать сообщения поддержки, которые приходили мне в последние недели. Я останусь в «Тоттенхэме» этим летом и буду на 100% сосредоточен на том, чтобы помочь клубу добиться успеха».

Напомним, нынешним летом Кейном активно интересовался «Манчестер Сити». Сам форвард даже прогуливал тренировки, чтобы добиться своего ухода из «Тоттенхэма».

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Источник — Twitter

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Комментарии
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 25.08.2021 15:28
    +1
    Возможно возьмёт с Тоттенхэмом свой первый в карьере трофей - КК (Кубок Конференций)
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