ОФИЦИАЛЬНО. Кейн не уйдет из Тоттенхэма нынешним летом

Гарри Кейн у себя в Твиттере официально сообщил о том, что не покинет «Тоттенхэм» до конца нынешнего лета:

«Это было невероятно – видеть прием от фанатов «Шпор» в воскресенье и читать сообщения поддержки, которые приходили мне в последние недели. Я останусь в «Тоттенхэме» этим летом и буду на 100% сосредоточен на том, чтобы помочь клубу добиться успеха».

Напомним, нынешним летом Кейном активно интересовался «Манчестер Сити». Сам форвард даже прогуливал тренировки, чтобы добиться своего ухода из «Тоттенхэма».