Снова прогулял тренировку. Гарри Кейн отказывается работать с Тоттенхэмом

Ведущий форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн второй день подряд не явился на тренировку команды перед стартом нового сезона.

Игрок требует, чтобы клуб продал его в «Манчестер Сити», однако лондонцы пока не торопятся принимать предложение о трансфере.

Ожидается, что 28-летний Кейн будет финансово наказан за пропуск тренировок.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет получить за своего лидера более 100 миллионов фунтов.