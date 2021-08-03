Снова прогулял тренировку. Гарри Кейн отказывается работать с Тоттенхэмом

Игрок хочет перейти в другую команду

  • 03.08.2021 20:49
  • 2588 просмотров
  • 1 комментарий
Снова прогулял тренировку. Гарри Кейн отказывается работать с Тоттенхэмом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ведущий форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн второй день подряд не явился на тренировку команды перед стартом нового сезона.

Игрок требует, чтобы клуб продал его в «Манчестер Сити», однако лондонцы пока не торопятся принимать предложение о трансфере.

Ожидается, что 28-летний Кейн будет финансово наказан за пропуск тренировок.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет получить за своего лидера более 100 миллионов фунтов.

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Источник — BBC

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Сергій Кулиняк
      Сергій Кулиняк, 03.08.2021 20:55
    +7
    У тебя профессиональный контракт за который ты получаешь хорошие деньги!
    И вести себе так не подобает человеку который хочет в топ клуб
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