Снова прогулял тренировку. Гарри Кейн отказывается работать с Тоттенхэмом

Ведущий форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн второй день подряд не явился на тренировку команды перед стартом нового сезона.
Игрок требует, чтобы клуб продал его в «Манчестер Сити», однако лондонцы пока не торопятся принимать предложение о трансфере.
Ожидается, что 28-летний Кейн будет финансово наказан за пропуск тренировок.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет получить за своего лидера более 100 миллионов фунтов.
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Источник — BBC
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И вести себе так не подобает человеку который хочет в топ клуб
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