Тоттенхэм согласился продать Кейна в Манчестер Сити за 187 млн евро

Гарри станет самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги

  • 23.07.2021 04:22
  • 113 просмотров
  • 2 комментария
Тоттенхэм согласился продать Кейна в Манчестер Сити за 187 млн евро
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Президент лондонского «Тоттенхэма» Дэниел Леви согласился продать форварда Гарри Кейна в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составит 187 млн евро.

В «Манчестер Сити» Кейн станет самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги. Его зарплата составит 467 тысяч евро.

В составе «Тоттенхэма» Кейн, являющийся воспитанником «шпор», провел с 2011 года 336 поединков, забил 221 гол и сделал 47 ассистов.

Ранее Кейн согласовал личный контракт с «Манчестер Сити».

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Источник — The Sun

(1 голос)

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Комментарии
    igor shmuylo
      igor shmuylo, 23.07.2021 04:39
    0
    Не стоит он таких денег, темболие и возраст
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 23.07.2021 04:27
    0
    Трабзонспор напрягся...
    Ссылка
    igor shmuylo
    online
      igor shmuylo, 23.07.2021 04:39
    0
    Не стоит он таких денег, темболие и возраст
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 23.07.2021 04:27
    0
    Трабзонспор напрягся...
    Ссылка
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