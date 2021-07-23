Тоттенхэм согласился продать Кейна в Манчестер Сити за 187 млн евро

Президент лондонского «Тоттенхэма» Дэниел Леви согласился продать форварда Гарри Кейна в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составит 187 млн евро.
В «Манчестер Сити» Кейн станет самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги. Его зарплата составит 467 тысяч евро.
В составе «Тоттенхэма» Кейн, являющийся воспитанником «шпор», провел с 2011 года 336 поединков, забил 221 гол и сделал 47 ассистов.
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Источник — The Sun
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