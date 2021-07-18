Гарри Кейн согласовал контракт с Манчестер Сити

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн в ближайшее время покинет клуб.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, английский футболист согласовал пятилетний контракт с «Манчестер Сити».
«Тоттенхэм» готов продать футболиста, но хочет получить за него 160-170 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов продать Рахима Стерлинга, чтобы на его место пригласить Кейна.
В сезоне 2020/21 Кейн сыграл 35 матчей в АПЛ, забил 23 мяча и отдал 14 голевых передач.
Источник — твиттер Николо Скиры
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