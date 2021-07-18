Гарри Кейн согласовал контракт с Манчестер Сити

Форвард сборной Англии скоро сменит клуб

  • 18.07.2021 10:55
  • 2602 просмотра
  • 4 комментария
Гарри Кейн согласовал контракт с Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн в ближайшее время покинет клуб.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, английский футболист согласовал пятилетний контракт с «Манчестер Сити».

«Тоттенхэм» готов продать футболиста, но хочет получить за него 160-170 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов продать Рахима Стерлинга, чтобы на его место пригласить Кейна.

В сезоне 2020/21 Кейн сыграл 35 матчей в АПЛ, забил 23 мяча и отдал 14 голевых передач.

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Источник — твиттер Николо Скиры

(9 голосов)

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Комментарии
    Crassus1
    online
      Crassus1, 18.07.2021 11:31
    0
    Лукаку мощнее
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 18.07.2021 11:28
    -1
    Vitvit, 18.07.2021 11:25
    Конченные)))) 500 млн, за бревно,,)))))
    Он и ломаного гроша не стоит)))))
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 18.07.2021 11:27
    -1
    Почему ни кто не пишет , что фиктивные сделки.... лучшего товара, чем футболист и не найти))))) ставь любую сумму по договоренности и бабки на счету,,,))) абсурд))))
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 18.07.2021 11:25
    -1
    Конченные)))) 500 млн, за бревно,,)))))
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 18.07.2021 11:31
    0
    Лукаку мощнее
    Ссылка
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