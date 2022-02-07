Гарри КЕЙН: «Конте изменил психологию команды»

Форвард «Тоттенхэма» - о главном тренере команды

  • 07.02.2022 07:21
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Гарри КЕЙН: «Конте изменил психологию команды»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал о роли главного тренера команды Антонио Конте:

«Конте - великолепный тренер. Словами я не могу описать, как он хорош. Этот коуч изменил психологию команды. Мы должны продолжать усердно работать на поле и за его пределами».

Напомним, Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября прошлого года.

Источник — BBC

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