Гарри КЕЙН: «Конте изменил психологию команды»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал о роли главного тренера команды Антонио Конте:
«Конте - великолепный тренер. Словами я не могу описать, как он хорош. Этот коуч изменил психологию команды. Мы должны продолжать усердно работать на поле и за его пределами».
Напомним, Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября прошлого года.
Источник — BBC
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