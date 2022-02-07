Гарри КЕЙН: «Конте изменил психологию команды»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал о роли главного тренера команды Антонио Конте:

«Конте - великолепный тренер. Словами я не могу описать, как он хорош. Этот коуч изменил психологию команды. Мы должны продолжать усердно работать на поле и за его пределами».

Напомним, Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября прошлого года.