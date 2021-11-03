Кейн хочет остаться в Тоттенхэме и работать с Конте

Английский форвард не намерен уходить из лондонского клуба

  • 03.11.2021 16:08
  • 406 просмотров
  • 3 комментария
Кейн хочет остаться в Тоттенхэме и работать с Конте
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний форвард сборной Англии Гарри Кейн намерен остаться в «Тоттенхэме», чтобы работать под руководством нового главного тренера Антонио Конте.

Кейн был разочарован в предыдущем наставнике «шпор» Нуну Эшпириту Санту. Но сейчас нападающий считает, что во главе с Конте команда способна завоевывать трофеи.

Минувшим летом Гарри мог перейти в «Манчестер Сити», но переход не состоялся.

В текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 14 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал одну результативную передачу.

Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость Гарри составляет €120 миллионов.

Источник — The Sun

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Cruijff
    Cruijff, 03.11.2021 16:35
    0
    Ще б пак.
    Конте тренер-переможець
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    CheMP
    CheMP, 03.11.2021 16:24
    0
    ишь как запел!
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    CheMP
    CheMP, 03.11.2021 16:23
    0
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