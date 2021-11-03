Кейн хочет остаться в Тоттенхэме и работать с Конте

28-летний форвард сборной Англии Гарри Кейн намерен остаться в «Тоттенхэме», чтобы работать под руководством нового главного тренера Антонио Конте.
Кейн был разочарован в предыдущем наставнике «шпор» Нуну Эшпириту Санту. Но сейчас нападающий считает, что во главе с Конте команда способна завоевывать трофеи.
Минувшим летом Гарри мог перейти в «Манчестер Сити», но переход не состоялся.
В текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 14 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал одну результативную передачу.
Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость Гарри составляет €120 миллионов.
Источник — The Sun
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Конте тренер-переможець
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