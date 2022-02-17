Барселона
1 : 1
Наполи
17.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Море упущенных моментов. Барселона сыграла вничью с Наполи

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» и «Наполи» сильнейшего не выявили

  • 17.02.2022 21:46
  • 2210 просмотров
  • 5 комментариев
Море упущенных моментов. Барселона сыграла вничью с Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17-го февраля, состоялся один из центральных поединков 1/16 плей-офф Лиги Европы УЕФА, в котором «Барселона» принимала «Наполи». Первая встреча между командами завершилась вничью 1:1.

«Барселона» традиционно больше владела мячом на правах хозяев поля, имела несколько моментов забить, но в итоге пропустила первой. На 29-й минуте матча Элмас классно в штрафной развернул соперника и выкатил мяч под удар набегающему Зелиньски. Первый удар поляка Тер Штеген парировал, а вот со вторым уже ничего не смог поделать и сфера оказалась в сетке ворот испанского клуба.

После пропущенного гола «Барса» добавила в атаке, а «Наполи» вовсе сел в глухую защиту. Несколько неплохих моментов сравнять счет еще до перерыва имел Ферран Торрес, однако его подвела точность. Во втором тайме рисунок игры не изменился. «Барселона» продолжала играть первым номером, создавая момент за моментом, однако то защита итальянского клуба была на высоте, то снова подводила реализация. Смогла команда Хави отыграться за 30 мин до финального свистка благодаря пенальти, который в свои ворота за игру рукой заработал Жуан Жезус. В этот раз Ферран Торрес справился с нервами и переиграл Мерета с точки.

Getty Images/Global Images Ukraine

Могла «Барса» и вовсе выиграть этот матч, все тот же Ферран Торрес имел просто уйму моментов поразить ворота соперника еще раз, но с точностью у нападающего сегодня были колоссальные проблемы. Так же эффектно под конец встречи мог забить вышедший на замену Люк Де Йонг, но его удар через себя в падении цели не достиг - мяч просвистел рядом со штангой. В результате 1:1 и судьбу выхода в 1/8 команды решат матчем в Неаполе.

Лига Европы 2021/2022. 1/16 финала. Первый матч.

«Барселона» – «Наполи» – 1:1

 Торрес (59, пен)  Зелиньски (29)

 Замбо-Ангисса (39), Руис (70), Мерет (90+1)

«Барселона»: Тер Штеген, Мингеса (Дест, 81), Пике, Гарсия, Альба, Гонсалес (Гави, 64), Френки Де Йонг (Бускетс, 64), Педри, Траоре (Дембеле, 64), Обамеянг (Люк де Йонг, 86), Торрес

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Жуан, Фабиан, Замбо-Ангисса (Малькюи, 84), Элмас (Руй, 84), Зелиньски (Демме, 80), Инсинье (Унас, 72), Осимхен (Мертенс, 80)

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион: «Камп Ноу» (Испания)

БАРСЕЛОНА – НАПОЛИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
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    online
    VikyKrasotulechka, 17.02.2022 22:00
    +3
    Прям Море.. Смотрела матч.. не видела Моря.. Может вы что то другое смотрели?))
    Ссылка
    online
    BUCH, 17.02.2022 22:09
    +1
    Много молодых...
    Ссылка
    ANATOLY26656, 17.02.2022 22:07
    +1
    Не везет Барсе, разрывали весь матч. Владение 65-35, удары 21-4, передачи 775-381, опасные атаки 99-16.
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 17.02.2022 22:04
    +1
    VikyKrasotulechka, 17.02.2022 22:00
    Прям Море.. Смотрела матч.. не видела Моря.. Может вы что то другое смотрели?))
    ручеёк видела?
    Если да, то это и было начало моря.
    Ссылка
    Barsa_che, 17.02.2022 22:05
    0
    Повезло Наполи. Барселона по игре, просто уничтожила Наполи. Редко увидиш столько голевых моментов, осбенно в концовке. 
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