В четверг, 17 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором каталонская «Барселона» примет итальянский «Наполи».

Поединок пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

«Барселона»

Да-а-а, вот и докатилась легендарная «Барселона» до Лиги Европы. Мы настолько привыкли видеть испанскую команду в плей-офф Лиги чемпионов, что ее попадание туда выглядело само собой разумеющимся. Но нет — глубокий кризис не позволил «Барселоне» продолжить участие в самом авторитетном европейском клубном турнире, и «блаугранас» теперь вынуждены довольствоваться Лигой Европы.

Кстати, не лишним будет напомнить, что «Барселона» заняла третье место в группе Лиги чемпионов с киевским «Динамо», пропустив вперед «Бенфику» и мюнхенскую «Баварию».

Хотя «Наполи» — команда именитая, вывеска «Барселона» — «Наполи» никого бы не удивила и в 1/8 финала Лиги чемпионов. Так что все ли настолько плохо, как кажется?

Тем более, что «Барселона» выдала длительную серию без поражений в чемпионате Испании, которая длится уже 8 игр. После 23-х сыгранных туров «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 39 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 38-27.

В последний раз в чемпионате Испании «Барселона» проигрывала аж в начале декабря, когда дома уступила «Бетису» со счетом 0:1.

«Наполи»

А что у «Наполи»? Неаполитанская команда проводит очень неплохой сезон. После 25-ти сыгранных туров «Наполи» занимает третье место в Серии А, имея в активе 53 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 46-17.

Да, 46-17! У «Наполи» лучшая оборона в текущем сезоне чемпионата Италии. На втором месте идет миланский «Интер», который пропустил 20 мячей. Более того, от лидирующего в турнирной таблице «Милана» «Наполи» отстает всего на два очка.

Забавно, но на групповом этапе Лиги Европы «Наполи» занял всего лишь второе место, пропустив вперед… московский «Спартак». Впрочем, так ли уж важен второстепенный европейский кубковый турнир, если есть прямая возможность побороться за золотые медали чемпионата Италии?

Противостояние

Похоже, что Лига Европы в текущем сезоне не нужна ни «Барселоне», ни «Наполи». Каталонская команда пытается справиться с кризисом и удержаться в зоне Лиги чемпионов, тогда как преследователи уже наступают на пятки. «Наполи» планирует побороться за скудетто, и у команды есть неплохие шансы на победу.

Так что в Лиге Европы оба клуба будут играть по остаточному принципу. Получится пройти дальше — хорошо. А нет… Баба с возу — кобыле легче.

Букмекеры считают «Барселону» явным фаворитом первого матча, но ничья — не менее вероятный вариант.

Ориентировочные составы:

«Барселона»: тер Штеген — Дест, Мингеса, Пике, Альба, Педри, де Йонг, Гонсалес, Дембеле, Обамеянг, Эззалзули.

«Наполи»: Мерет — Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руй, Ангисса, Руис, Элмас, Зелински, Инсинье, Осимхен.

17 февраля, четверг