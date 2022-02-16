Барселона
0 : 0
Наполи
17.02.2022 19:45   ТВ-трансляция: 

Барселона – Наполи. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала Лиги Европы

  • 16.02.2022 18:45
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Барселона – Наполи. Текстовая трансляция матча
© Getty Images

В четверг, 17-го февраля, состоится поединок 1/16 плей-офф Лиги Европы УЕФА, в котором «Барселона» примет «Наполи». Матч пройдет в Неаполе, на поле стадиона «Сан-Паоло», начало в 19:45 по киевскому времени.

Безусловно, болельщиков ожидает встреча соперников уровня Лиги Чемпионов, откуда «Барселона» собственно и вылетела в плей-офф Лиги Европы. Каталонцы выступали в одной группе вместе с киевским «Динамо», «Бенфикой» и «Баварией», заняв там третье место. В свою очередь «Наполи» свой путь в еврокубках этого сезона начал с группового этапа Лиги Европы, где выступал в одной группе со «Спартаком», «Лестером» и «Легией». Неаполитанцы вышли в плей-офф турнира со 2-го места в группе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Наполи».

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Источник — Sport.ua

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