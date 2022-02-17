Барселона – Наполи – 1:1. Битва грандов в Лиге Европы. Видео голов и обзор

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» сыграла вничью с «Наполи» (1:1)
Для гостей забил Петр Зелиньски, а у хозяев единственный мяч с пенальти забил Ферран Торрес.
Ответная игра между «Барселоной» и «Наполи» состоится 24 февраля в Неаполе.
Лига Европы. 1/16 финала
Барселона (Испания) – Наполи (Италия) – 1:1
Голы: Зелиньски, 29 (0:1). Торрес, 59, пенальти (1:1).
ГОЛ! 0:1. Зелиньски, 29 мин.
ГОЛ! 1:1. Торрес, 59 мин (пен)
События матча
|59'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ферран Торрес (Барселона).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Наполи).
Источник — Sport.ua
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