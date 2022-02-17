Барселона
1 : 1
Наполи
17.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона – Наполи – 1:1. Битва грандов в Лиге Европы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги Европы

  • 17.02.2022 23:15
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Барселона – Наполи – 1:1. Битва грандов в Лиге Европы. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» сыграла вничью с «Наполи» (1:1)

Для гостей забил Петр Зелиньски, а у хозяев единственный мяч с пенальти забил Ферран Торрес.

Ответная игра между «Барселоной» и «Наполи» состоится 24 февраля в Неаполе.

Лига Европы. 1/16 финала

Барселона (Испания) – Наполи (Италия) – 1:1

Голы: Зелиньски, 29 (0:1). Торрес, 59, пенальти (1:1).

ГОЛ! 0:1. Зелиньски, 29 мин.

ГОЛ! 1:1. Торрес, 59 мин (пен)

События матча
59' ГОЛ ! С пенальти забил Ферран Торрес (Барселона).
29' ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Наполи).

Источник — Sport.ua

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