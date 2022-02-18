Жерар ПИКЕ: «С такой игрой мы сможем выиграть Лигу Европы»

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» сыграла вничью с «Наполи» (1:1). Защитник каталонцев Жерар Пике прокомментировал матч.

«Мы могли забить четыре-пять голов. Они дважды подошли к нашим воротам и забили один мяч. От игры остались хорошие ощущения, но не от результата.

Мы провели отличный матч против соперника высокого уровня. Худшее – это результат, мы хотели победить.

С такой игрой мы сможем выиграть Лигу Европы. Если мы будем создавать такие моменты во втором матче, то голы придут, и мы выйдем дальше», - сказал Пике.