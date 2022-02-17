Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Бавария грешила ошибками. Ничья справедлива»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью с «Зальцбургом» (1:1) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Во втором тайме мы заиграли лучше. В первой половине мы грешили ошибками. Правый край обороны работал не лучшим образом. Первый тайм совсем не удался.

Ничья — справедливый результат. Это был шикарный матч, мы отдали все силы. Мы провели первый тайм именно так, как хотели. Во второй же половине мы не лучшим образом переходили из обороны в атаку и наоборот и порой слишком легко теряли мяч.

Матч получился интересным. Мы точно заслужили это очко. Оказали серьезное давление и заперли «Зальцбург» на его половине поля. Конечно, хотелось бы победить, но когда сравниваешь счет так поздно, ничью тоже можно принять», — заявил Нагельсманн после матча.