РБ Зальцбург
1 : 1
Бавария
16.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Бавария грешила ошибками. Ничья справедлива»

Наставник мюнхенской команды рассказал о ничьей с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов (1:1)

  • 17.02.2022 02:29
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Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Бавария грешила ошибками. Ничья справедлива»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью с «Зальцбургом» (1:1) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Во втором тайме мы заиграли лучше. В первой половине мы грешили ошибками. Правый край обороны работал не лучшим образом. Первый тайм совсем не удался.

Ничья — справедливый результат. Это был шикарный матч, мы отдали все силы. Мы провели первый тайм именно так, как хотели. Во второй же половине мы не лучшим образом переходили из обороны в атаку и наоборот и порой слишком легко теряли мяч.

Матч получился интересным. Мы точно заслужили это очко. Оказали серьезное давление и заперли «Зальцбург» на его половине поля. Конечно, хотелось бы победить, но когда сравниваешь счет так поздно, ничью тоже можно принять», — заявил Нагельсманн после матча.

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Источник — УЕФА

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