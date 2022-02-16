В среду, 16 февраля, на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором местный «Зальцбург» примет мюнхенскую «Баварию». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. Рассудит встречу англичанин Майкл Оливер.

«Зальцбург»

«Ред Булл» неожиданно для многих смог пробиться в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы. «Красные быки» заняли второе место в группе с «Лиллем», «Севильей» и «Вольфсбургом», пропустив вперед лишь французов. Очень достойный результат, который мало кто мог предсказать до начала турнира.

В чемпионате Австрии «Зальцбург» также идет уверенно. В настоящий момент у команды Маттиаса Яйссле 48 очков и отрыв в 14 пунктов от второго «Вольфсбергера». Вряд ли что-то помешает команде добыть очередной чемпионский титул. В последних девяти играх в активе «Ред Булла» восемь побед и одно поражение. В Кубке Австрии «Зальцбург» также продолжает борьбу, где в полуфинале сыграет с «Вольфсбергером».

Сразу семь игроков «красных быков» с большой долей вероятности не примут участие в этой игре из-за повреждений. Это Брайан Око, Жером Онгюэн, Бенжамин Сеско, Секу Койта, Златко Юнузович, Бернардо и Альберт Вальчи.

«Бавария»

Подопечные Юлиана Нагельсманна провалили последний матч чемпионата, уступив «Бохуму», и подходят к этому поединку не в лучшем настроении. Несмотря на неудачу, мюнхенцы продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице. В активе «красных» 52 очка и шесть пунктов преимущества над второй «Боруссией» из Дортмунда. Думается, что «Бавария» уже не отдаст своего в борьбе за чемпионство.

Что касается Лиги чемпионов, то «Бавария» уверенно выиграла свою группу, набрав 18 очков из 18 возможных. Мюнхенцы по два раза победили «Бенфику», «Барселону» и «Динамо». Чемпионы Германии по праву считаются одними из главных претендентов на победу в самом престижном клубного турнире Старого Света.

В лазарете «Баварии» находятся Мануэль Нойер, Леон Горетцка, Джамаль Мусиала,,,, Альфонсо Дэвис и Йосип Станишич. Все они не примут участие в этой встрече.

История встреч

Соперники провели между только две официальные встречи. «Бавария» дважды уверенно разобралась с соперником. В этот раз мюнхенцы также будут явными фаворитами встречи.

Ориентировочные составы

«Зальцбург»: Кен, Ульмер, Вебер, Соле, Кристенсен, Бернед, Камара, Капальдо, Ааронсон, Окафор, Адейеми.

«Бавария»: Ульрайх, Эрнандес, Зюле, Упамекано, Павар, Киммих, Гнабри, Коман, Сане, Мюллер, Левандовски.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.36 по линии Parimatch.

16 февраля, среда