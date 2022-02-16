РБ Зальцбург
1 : 1
Бавария
16.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Быков разозлило красное. Бавария едва вырвала ничью у Зальцбурга

Австрийской команде помогла вынужденная замена, а немцев спас Коман

  • 16.02.2022 23:52
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Быков разозлило красное. Бавария едва вырвала ничью у Зальцбурга
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Зальцбург» в текущем сезоне Лиги чемпионов выиграл все домашние матчи, а «Бавария» ни разу не теряла очки. Чья-то серия сегодня должна была прерваться.

Казалось, что шансы австрийцев, которых и так никто не считал фаворитами, стали еще меньше после того, как уже на 12 минуте с поля ушел Акафор – их главная надежда в атаке. Но Адаму, который его заменил, недолго привыкал - уже через девять минут пребывания на поле он завершил быструю комбинацию хозяев ударом под правую штангу ворот Ульрайха.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария», и так постоянно находящаяся а атаке, рванула забивать, но удары и прострелы Комана, Гнабри и Сане цели не достигли. «Зальцбург» методично огрызался, а в конце тайма претендовал на пенальти, но арбитр не решился его ставить после контакта Павара с форвардом хозяев.

Так продолжалось до перерыва. После него «Звезда Юга» крепко перебрала инициативу, заставив соперников играть практически на отбой. И те все же не устояли – на 90 минуте после очередного ассиста Мюллера Коман восстановил равновесие.

Getty Images/Global Images Ukraine

Счет за четыре добавленных минуты не изменился. Гол на выезде теперь не имеет никакого значения, поэтому 8 марта в ответном матче соперники все начнут сначала.

Getty Images/Global Images Ukraine

Лига чемпионов 2021/2022. 1/8 финала. Первый матч.

«Зальцбург» (Зальцбург, Австрия) - «Бавария» (Мюнхен, Германия) - 1:1.

 Адаму, 21 - Коман, 90.

 Коман, 83, Забитцер, 90+2.

«Зальцбург»: Кен - Р. Кристенсен, Соле, Вебер, Ульмер - Капальдо, Камара, Н. Зайвальд (Сучич, 80) - Аронсон - Акафор (Адаму, 12), Адейеми (Кьергор, 86).

«Бавария»: Ульрайх - Павар, Зюле, Л. Эрнандес - Киммих, Толиссо (Забитцер, 80) - Гнабри (Чупо-Мотинг, 77), Мюллер, Коман - Левандовски, Сане.

Арбитр: Майкл Оливер (Англия).

Стадион: «Зальцбург» (Зальцбург, Австрия).

РБ ЗАЛЬЦБУРГ - БАВАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
21' ГОЛ ! Мяч забил Чуквубуйке Адаму (РБ Зальцбург).

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    maksum139, 16.02.2022 23:59
    +2
    Проти Бохума 4:2 а тепер знову тупить Баварія
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