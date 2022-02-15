Зальцбург
0 : 0
Бавария
16.02.2022 22:00   ТВ-трансляция: 

Зальцбург – Бавария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 15.02.2022 21:12
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Зальцбург – Бавария. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 16 февраля, состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором будут играть «Зальцбург» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдет в Зальцбурге (Австрия) на поле одноименного стадиона, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Впервые в истории команда из Австрии вышла из группы и прошла в плей-офф Лиги чемпионов. На групповом этапе «Зальцбург» набрал 10 очков, причем выиграл все три домашних матча в квартете с «Лиллем», «Севильей» и «Вольсбургом». «Бавария» без проблем прошла свою группу, обойдя киевское «Динамо» и «Бенфику» с «Барселоной», отправив каталонский клуб впервые за многие годы играть в Лиге Европы. Бесспорным фаворитом пары считаются подопечные Нагельсманна, однако австрийцев должен мотивировать тот факт, что обыграть мюнхенцев вполне возможно – на выходных это доказал скромный «Бохум».

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Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Зальцбург» – «Бавария».

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Источник — Sport.ua

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