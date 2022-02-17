16 февраля в 22:00 проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «РБ Зальцбург» и «Бавария».
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
РБ Зальцбург – Бавария. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Чиквубуйке Адаму, 21 мин.
ГОЛ! 1:1. Кингсли Коман, 90 мин.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Чуквубуйке Адаму (РБ Зальцбург).
Источник — Sport.ua
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