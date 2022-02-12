Левандовски не спас Баварию. Бохум разобрался с лидером Бундеслиги

В матче чемпионата Германии «Бавария» довольно неожиданно проиграла середняку «Бохуму» 2:4. На голы Роберта Левандовски хозяева ответили четырьмя точными ударами и взяли три очка.
Завтра у «Боруссии» Дортмунд появится возможность сократить отставание от лидера.
Чемпионат Германии. 22-й тур
Бохум - Бавария 4:2
Голы: Антви-Адей, 14, Локадия, 39, Гамбоа, 40, Хортман, 44 - Левандовски, 9, 75
Боруссия М - Аугсбург 3:2
Голы: Коне, 30, Хофманн, 46, Бенсебаини, 67 - Иаго, 55, Финнбогасон, 90
Айнтрахт - Вольфсбург 0:2
Голы: Крузе, 28, Лукебакио, 90
Фрайбург - Майнц 1:1
Голы: Петерсен, 70 - Хак, 31
Гройтер Фюрт - Герта 2:1
Голы: Хргота, 1, 71 - Гехтер, 83
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-------
Левандовськи не врятував Баварію. Бохум розібрався з лідером Бундесліги
----------------
Я щось пропустив момент, коли це Баварія і Бохум перебрались в Бразилію?))))
Но если ломается, то с таким грохотом.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.