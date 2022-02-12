Левандовски не спас Баварию. Бохум разобрался с лидером Бундеслиги

Состоялся ряд матчей тура Бундеслиги

  • 12.02.2022 18:30
  • 694 просмотра
  • 3 комментария
Левандовски не спас Баварию. Бохум разобрался с лидером Бундеслиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Германии «Бавария» довольно неожиданно проиграла середняку «Бохуму» 2:4. На голы Роберта Левандовски хозяева ответили четырьмя точными ударами и взяли три очка.

Завтра у «Боруссии» Дортмунд появится возможность сократить отставание от лидера.

Чемпионат Германии. 22-й тур

Бохум - Бавария 4:2
Голы: Антви-Адей, 14, Локадия, 39, Гамбоа, 40, Хортман, 44 - Левандовски, 9, 75

Боруссия М - Аугсбург 3:2
Голы: Коне, 30, Хофманн, 46, Бенсебаини, 67 - Иаго, 55, Финнбогасон, 90

Айнтрахт - Вольфсбург 0:2
Голы: Крузе, 28, Лукебакио, 90

Фрайбург - Майнц 1:1
Голы: Петерсен, 70 - Хак, 31

Гройтер Фюрт - Герта 2:1
Голы: Хргота, 1, 71 - Гехтер, 83

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    zhyr, 12.02.2022 19:12
    0
    Футбол>Новини футболу>Бразилія>Новини
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    Левандовськи не врятував Баварію. Бохум розібрався з лідером Бундесліги
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    Я щось пропустив момент, коли це Баварія і Бохум перебрались в Бразилію?))))
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    online
    xvalenok02, 12.02.2022 19:07
    0
    Немецкая машина весьма надёжная вещь.
    Но если ломается, то с таким грохотом.
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    online
    Oliynuk_sport, 12.02.2022 18:40
    0
    Баварія програла Бохуму 4:2!
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