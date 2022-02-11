Челси
0 : 0
Палмейрас
12.02.2022 18:30

Челси – Палмейрас. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финала клубного чемпионата мира

  • 11.02.2022 19:30
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Челси – Палмейрас. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дуду

В субботу, 12 февраля, состоится финальный поединок за титул клубного чемпиона мира по футболу, в котором будут играть английский «Челси» и бразильский «Палмейрас». Игра пройдет в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) на поле стадиона «Мохаммед бин Зайед Стедиум», начало – в 19:30 по киевскому времени.

В финале сразятся победитель Лиги чемпионов УЕФА и обладатель Кубка Либертадорес. «Челси» во второй раз в истории будет иметь возможность выиграть титул клубного чемпиона мира (напомним, в 2012 году «пенсионеры» уступили «Коринтиансу»), а для «Палмейраса» участие в финале станет дебютным. На пути к этому поединку «Челси» в полуфинале минимально победил саудовский «Аль-Хиляль» (гол забил Ромелу Лукаку), а бразильская команда прошла египетский «Аль-Ахли» (2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Челси» – «Палмейрас».

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Источник — Sport.ua

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