12 февраля 2022 года в 18:30 по Киеву состоится финальный матч клубного чемпионата мира.
В матче сыграют «Челси» (Англия) – «Палмейрас» (Бразилия). Игра пройдет на стадионе «Мохаммед бин Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ).
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Челси – Палмейрас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (смотреть на YouTube)
Источник — Sport.ua
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