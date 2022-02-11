В субботу, 12 февраля, в Абу-Даби на арене «Мохаммед бин Зайед Стэдиум» состоится финал клубного чемпионата мира, в котором сыграют английский «Челси» и бразильский «Палмейрас». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Челси

«Пенсионеры» по итогам прошлого сезона заняли 4 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от чемпиона, «Манчестер Сити», на 19 баллов. Впрочем, победа над командой Пепа Гвардиолы в финале Лиги чемпионов сполна компенсировала отсутствие медалей национального чемпионата.

В этом сезоне борьбу за чемпионство «Челси» уже де-факто проиграл, поскольку отстает от того же «Манчестер Сити» на 13 баллов. Пока клуб располагается в турнирной таблице на третьей строчке и борется с «Ливерпулем» за серебро. У «красных» на одно очко больше и два матча в запасе.

В полуфинале клубного чемпионата мира лондонский клуб минимально обыграл саудовский «Аль-Хиляль» (1:0) благодаря голу Ромелу Лукаку в первом тайме.

Палмейрас

«Зелено-белые» являются четырехкратными чемпионами Бразилии, а также трижды выигрывали Кубок Либертаборес. Причем два из трех триумфов были по итогам двух последних сезонов. А вот в последнем национальном первенстве «Палмейрас» стал лишь бронзовым призеров, пропустив вперед «Атлетико Минейро» и «Фламенго».

Интересно, что в составе нынешнего «Палмейрас» выступает 30-летний левый вингер Эдуардо Перейра Родригес, более известный как Дуду. С 2011 по 2015 годы этот футболист выступал за киевское «Динамо», и даже забил 4 мяча в 32 официальных поединках. В полуфинальном матче клубного чемпионата мира против египетского «Аль-Ахли» (2:0) Дуду забил один из голов и теперь попытается отличиться еще и в воротах «Челси».

Ориентировочные составы

«Челси»: Аррисабалага – Тиагу Силва, Сарр, Рюдигер, Жоржиньо, Ковачич, Аспиликуэта, Алонсо, Хавертц, Зиеш, Лукаку.

«Палмейрас»: Вевертон – Роха, Луан, Густаво Гомес, Пикерес, Данило, Зе Рафаел, Дуду, Вейга, Скарпа, Рони.

12 февраля, суббота