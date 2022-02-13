Томас ТУХЕЛЬ: «Все нам завидуют»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Палмейрас» в финале клубного чемпионата мира:
«В раздевалке мы говорили о том, какую возможность получили. Все нам завидуют. В детстве мы мечтали о таких финалах. Очень особенный момент, мы хотели сыграть без сожалений.
Чтобы забить в концовке, нужна удача. Мы были неумолимы, продолжали пытаться, не останавливались. Мы не сдавались».
Источник — Goal.com
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