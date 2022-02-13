12 февраля 2022 года в 18:30 по Киеву состоялся финальный матч клубного чемпионата мира.
Команда «Челси» (Англия) в овертайме обыграла «Палмейрас» (Бразилия) и завоевала титул. Игра прошла на стадионе «Мохаммед бин Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ).
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча
Челси (Англия) – Палмейрас (Бразилия) – 2:1 (д.в.)
Голы: Лукаку, 55, Хаверц, 117 (пен) – Вейга, 64 (пен).
Удаление: Луан, 120+6 (Палмейрас).
Видео голов и обзор матча (смотреть на YouTube)
События матча
|120'
|Luan Garcia (Палмейрас) получает красную карточку.
|117'
|ГОЛ ! С пенальти забил Каи Хавертц (Челси).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Вейга (Палмейрас).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Челси).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.