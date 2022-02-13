Челси
2 : 1
Палмейрас
12.02.2022, FT

Челси – Палмейрас – 2:1 (д.в.) Финал клубного ЧМ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор финального матча клубного чемпионата мира

  • 13.02.2022 06:55
  • 110 просмотров
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Челси – Палмейрас – 2:1 (д.в.) Финал клубного ЧМ. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

12 февраля 2022 года в 18:30 по Киеву состоялся финальный матч клубного чемпионата мира.

Команда «Челси» (Англия) в овертайме обыграла «Палмейрас» (Бразилия) и завоевала титул. Игра прошла на стадионе «Мохаммед бин Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ).

Челси (Англия) – Палмейрас (Бразилия) – 2:1 (д.в.)

Голы: Лукаку, 55, Хаверц, 117 (пен) – Вейга, 64 (пен).

Удаление: Луан, 120+6 (Палмейрас).

Видео голов и обзор матча (смотреть на YouTube)

События матча
120' Luan Garcia (Палмейрас) получает красную карточку.
117' ГОЛ ! С пенальти забил Каи Хавертц (Челси).
64' ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Вейга (Палмейрас).
55' ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Челси).

Источник — Sport.ua

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