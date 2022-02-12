Челси - клубный чемпион мира!

Обе команды уже участвовали в клубном чемпионате мира, но ни разу его не выигрывали – «Челси» уступил в финале 2012 года «Коринтиансу», а «Палмейрас» играл в этом турнире в прошлом году, но занял четвертое место.
Казалось, что европейская команда будет выглядеть сильнее, но в первом тайме была равная борьба. Явных голевых моментов не было ни у кого.
Зато первая половина второго тайма оказалась богата событиями. Сначала Лукаку замкнул головой кросс с левого фланга, сразу же мог забивать Пулишич, а на 62 минуте арбитр просмотрел видеоповтор и назначил пенальти за игру рукой игрока «Челси». Его уверенно реализовал Вейга.
При давлении «аристократов» прошел и остаток тайма, и первый добавленный, и второй. И все же удалось лондонцам не доводить дело до серии пенальти – после помощи VAR арбитр снова назначил пенальти - за игру рукой Атуэсты. Хаверц пробил идеально и принес «Челси» первый в истории титул клубного чемпиона мира!
Клубный чемпионат мира 2021/2022. Финал.
«Челси» - «Палмейрас» - 2:1.
Лукаку (55), Хаверц (117, пен) – Вейга (64, пен).
Весли, 105, Атуэста, 116.
Луан, 120+6 (фол последней надежды).
«Челси»: Менди - Кристенсен (Сарр, 91), Тьяго Силва, Рюдигер - Аспиликуэта, Канте, Ковачич (Зиеш, 91), Хадсон-Одои (Сауль, 76) - Маунт (Пулишич, 31), Лукаку (Вернер, 76), Хаверц.
«Палмейрас»: Уэвертон - Маркос Роша (Дейверсон, 118), Гомес, Луан, Пикерес - Данило, Зе Рафаэл (Жаилсон, 60) - Дуду (Рафаэл Наварро, 103), Рафаэл Вейга (Атуэста, 78), Скарпа - Рони (Весли, 78).
Арбитр: Крис Бит (Австралия).
Стадион: «Мохаммед бин Зайед Стедиум» (Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты).
Сергей Рипьюк, Sport.ua
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