Концерт сына и лыжный отдых. Известно, чем займется Ярославский за рубежом

Пресс-центр бизнес-группы DCH, основателем и президентом которой является украинский бизнесмен Александр Ярославский, опубликовал официальный пресс-релиз, где рассказывается, чем займется президент «Металлиста» за рубежом в ближайшее время.

Днем 10 февраля Ярославский вылетел по маршруту Харьков — Лондон. В ночь с 9 на 10 февраля под Харьковом произошло ДТП со смертельным исходом, участницей которого стала как минимум одна машина из кортежа Ярославского.

«По просьбе представителей масс-медиа, сообщаем дополнительную информацию относительно перелета Александра Ярославского вчера, 10 февраля, чартерным рейсом по маршруту Харьков — Лондон.

Поездка имеет плановый характер и осуществляется, чтобы провести время с семьей, поскольку у детей начинаются каникулы.

11 февраля в 11:00 по времени Лондона сын Владимир выступает на концерте, билеты на который для Александра Ярославского и его супруги были забронированы еще 18.01.2022.

Далее, с 12 по 19 февраля, запланирован семейный лыжный отдых во время школьных каникул. Отель для этих целей был оплачен 28.01.2022.

По запросу СМИ мы можем предоставить подтверждающие документы.

Подчеркнем также, что в 2021 году личным самолетом Александра Ярославского был выполнен 141 рейс с общим временем налета 271 час 8 мин. Из них в Лондон — 37 рейсов», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что полиция провела обыски у Ярославского дома и в его отеле Kharkiv Palace.

Сам Ярославский отрицает, что находился за рулем автомобиля во время ДТП.

Ранее глава МВД Денис Монастырский заявил, что дело о ДТП с кортежем Ярославского пытались сфальсифицировать.