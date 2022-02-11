ФОТО. Полиция провела обыски у Ярославского

Следователи наведались к президенту «Металлиста» домой и в отель Kharkiv Palace

  • 11.02.2022 10:35
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ФОТО. Полиция провела обыски у Ярославского
© Facebook. Александр Ярославский

Следователи пришли с обыском к президенту харьковского «Металлиста» Александра Ярославского, который может быть причастен к ДТП со смертельным исходом, произошедшему под Харьковом в ночь с 9 на 10 февраля.

Обыски прошли по месту жительства бизнесмена и в принадлежащем ему отеле Kharkiv Palace.

Ранее сообщалось, что днем 10 февраля Ярославский вылетел в Лондон.

«Следователи осуществляют обыски в рамках расследования смертельного ДТП в Харьковской области.

Следственные действия проводятся в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена, а также по адресу проживания лица, заявившего полиции о своей причастности к ДТП.

9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» автомобилем смертельно травмирован пешеход.

Следователи полиции Харьковщины открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования проводятся санкционированные судом обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена, а также по адресу проживания лица, обратившегося в полицию с информацией о причастности к указанному ДТП.

Целью обыска является извлечение информации с камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля Мерседес и причастности других лиц к совершению ДТП», — говорится в официальном заявлении харьковской полиции.

Ранее глава МВД Денис Монастырский заявил, что дело о ДТП с кортежем Ярославского пытались сфальсифицировать. В официальном заявлении бизнес-группы Ярославского DCH говорило о том, что бизнесмен не находился за рулем.

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