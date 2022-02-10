Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Я спал дома и утром только узнал об этом»

Президент харьковского «Металлиста» скупо прокомментировал информацию о смертельном ДТП

  • 10.02.2022 16:12
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Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Я спал дома и утром только узнал об этом»
© ФК Металлист. Александр Ярославский

Президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал информацию о смертельном ДТП на трассе Харьков — Чугуев.

«Я спал дома и утром только узнал об этом», — заявил Ярославский.

Тот факт, что к аварии причастен автомобиль его кортежа, Ярославский не подтвердил, но и не опровергнул.

На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, сообщил, что «не следит за своими номерами».

На вопрос: «Как вы в целом можете прокомментировать это и был ли на этой трассе ваш кортеж?», Ярославский ответил: «Никак».

На уточнение по поводу того, где был кортеж, пока бизнесмен спал, Ярославский предложил: «Спросите у кортежа».

Также Ярославский отказался озвучить свое мнение о том, чем он объясняет появление в СМИ подобной информации.

«Послушайте, я же не Нострадамус, откуда я знаю», — ответил бизнесмен.

В ночь с 9 на 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину. Водитель скрылся с места ДТП. О том, что на месте аварии нашли автомобильные номера кортежа Александра Ярославского, сообщила «Украинская Правда» со ссылкой на собственные источники.

Ранее в полиции заявили, что вызовут Ярославского на допрос.

Источник — Медиа группа Объектив

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