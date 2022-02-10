ОФИЦИАЛЬНО: Полиция вызовет Ярославского на допрос

Президент «Металлиста» является возможным участником ДТП со смертельным исходом

  • 10.02.2022 15:49
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ОФИЦИАЛЬНО: Полиция вызовет Ярославского на допрос
© ФК Металлист. Александр Ярославский

Полиция Харьковщины вызовет на допрос возможного участника ДТП Александра Ярославского, президента харьковского «Металлиста».

Событие произошло в среду, 9 февраля, вечером на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский». По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Предварительно полицейские уже установили, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода – мужчину в возрасте примерно 50 лет. В результате ДТП пешеход погиб.

Следователи полиции Харьковщины открыли по факту ДТП уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства ДТП. Кроме того, полицейские устанавливают личность водителя и вызывают на допрос возможного участника ДТП.

Максимальное наказание предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

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Источник — МВД

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