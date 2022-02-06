Голевая феерия. Барселона победила Атлетико

В воскресенье, 6-го февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» принимала «Атлетико». Встреча завершилась победой «Барселоны» со счетом 4:2.

«Атлетико» первым открыл счет в матче благодаря усилиям Карраско. «Барселона» сравняла счет уже через две минуты после гола Альбы, а на 22-й минуте и вовсе вышла вперед благодаря точному удару Гави. Под занавес первого тайма Араухо сделал счет на табло 3:1. Во втором тайме Алвес довел преимущество хозяев поля еще одним голом на 50-й минуте. Через 9 минут Суарес отквитал еще один мяч, однако на больше Атлетико не хватило.

После этой победы «Барселона» обошла «Атлетико» в турнирной таблице и занимает теперь 4-ю строчку с 38 очками в активе. «Атлетико» опустился на 5- позицию, имея в активе 36 пунктов.

Чемпионат Испании. 23 тур.

«Барселона» - «Атлетико» - 4:2

Альба (10), Гави (22), Араухо (43), Алвес (50) - Карраско (8), Суарес (59)

Альба (52), де Йонг (72) - Васс (90)

Алвес (70)

«Барселона»: тер Штеген — Алвес, Пике, Араухо, Альба — Ф. де Йонг, Бускетс, Педри (Гонсалес, 67) — Гави (Дест, 71), Ферран, Адама (Обамеянг, 63)

«Атлетико»: Облак — Врсалько (Васс, 46), Савич, Хименес, Эрмосо (Кунья, 55) — Карраско, Де Пауль, Коке (Эрерра, 76), Лемар (Мандава, 55) — Фелиш (Корреа, 55), Суарес.

БАРСЕЛОНА - АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА