23-й тур
Барселона
4 : 2
Атлетико Мадрид
06.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Голевая феерия. Барселона победила Атлетико

В центральном матче 23-го тура Ла Лиги было забито 6 голов

  • 06.02.2022 19:14
  • 2723 просмотра
  • 4 комментария
Голевая феерия. Барселона победила Атлетико
© Barcelona/Twitter

В воскресенье, 6-го февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» принимала «Атлетико». Встреча завершилась победой «Барселоны» со счетом 4:2.

«Атлетико» первым открыл счет в матче благодаря усилиям Карраско. «Барселона» сравняла счет уже через две минуты после гола Альбы, а на 22-й минуте и вовсе вышла вперед благодаря точному удару Гави. Под занавес первого тайма Араухо сделал счет на табло 3:1. Во втором тайме Алвес довел преимущество хозяев поля еще одним голом на 50-й минуте. Через 9 минут Суарес отквитал еще один мяч, однако на больше Атлетико не хватило.

После этой победы «Барселона» обошла «Атлетико» в турнирной таблице и занимает теперь 4-ю строчку с 38 очками в активе. «Атлетико» опустился на 5- позицию, имея в активе 36 пунктов.

Чемпионат Испании. 23 тур.

«Барселона» - «Атлетико» - 4:2

 Альба (10), Гави (22), Араухо (43), Алвес (50) - Карраско (8), Суарес (59)

Альба (52), де Йонг (72) - Васс (90)

Алвес (70)

«Барселона»: тер Штеген — Алвес, Пике, Араухо, Альба — Ф. де Йонг, Бускетс, Педри (Гонсалес, 67) — Гави (Дест, 71), Ферран, Адама (Обамеянг, 63)

«Атлетико»: Облак — Врсалько (Васс, 46), Савич, Хименес, Эрмосо (Кунья, 55) — Карраско, Де Пауль, Коке (Эрерра, 76), Лемар (Мандава, 55) — Фелиш (Корреа, 55), Суарес.

БАРСЕЛОНА - АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Володимир Ляшенко, 06.02.2022 19:20
    +6
    Дивився. Хороший матч видала Барса!
    Ссылка
    Maxcrimea10, 06.02.2022 19:39
    +2
    Алвес ворвался в большой футбол, Альба корявым ударом такую красоту положил, Траоре хорош, Пике в президенты пора, как футболист почти закончился)
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    online
    Cartman, 06.02.2022 19:18
    +2
    Все ещё один автобус приехал к конечке . Старый стиль уже не даёт результат а по другому Симионе не может
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    NM16071, 06.02.2022 19:43
    0
    Володимир Ляшенко, 06.02.2022 19:20
    Дивився. Хороший матч видала Барса!
    Ще би в захисті поярдок навести, і все буде ок.
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