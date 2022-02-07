ХАВИ: «Атлетико? Это больше, чем победа»

Наставник «Барселоны» - о матче против «Атлетико» Мадрид

  • 07.02.2022 06:30
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ХАВИ: «Атлетико? Это больше, чем победа»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Эрнандес

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу 4:2 над «Атлетико» Мадрид в 23-м туре Ла Лиги:

«До удаления Алвеса наша игра была идеальной. Первые 60 минут показывают то, которой мы все хотим видеть «Барсу».

Это больше, чем победа. Болельщики, персонал, игроки… нам все это было нужно. Это может стать поворотным моментом. Это была важнейшая победа против действующего чемпиона.

Мы должны продолжать работать, нам сложно, но мы меняем ситуацию. Мы уже находимся в зоне Лиги чемпионов, но мы должны продолжать с тем же игровым стилем».

Источник — ESPN

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