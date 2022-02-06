В воскресенье, 6-го февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» примет «Атлетико» Матч пройдет на стадионе «Камп Ноу», стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

«Барселона» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Примеры. В прошлом туре команда Хави обыграла «Алавес» и имеет 35 очков, что далеко от амбиций на чемпионство в данный момент.

У «Атлетико» дела обстоят не намного лучше, 4-я строчка и 36 очков. В прошлом туре команда Симеоне обыграла «Валенсию» 3:2. Соседи по турнирной таблице будут бороться за приближение к 3-й позиции в чемпионате, которую занимает «Бетис» с 40 очками.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико».