Барселона – Атлетико Мадрид. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 23-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Атлетико» Мадрид.

«Поклонников футбола в трансферные окна интересуют в первую очередь переходы футболистов, а не результаты матчей. Поэтому есть смысл уделить внимание этому аспекту.

Остался в «Барселоне» Дембеле, который мог сменить клубную прописку. Но это не поменяло намерения каталонцев взять Обамеянга, который перешел в «Барсу». У Обамеянга был конфликт в «Арсенале». А игрок он очень квалифицированный и забивной. Уверен, что габонец поможет и «Барселоне». Он пошел на всевозможные уступки, так как захотел играть в «Барселоне» и научиться их тонкому футболу. Деньги у него отошли на второй план. Отмечу и то, что «Барселона» арендовала у «Вулверхэмптона» своего воспитанника Адама Траоре. Он очень быстрый и реактивный парень. По его словам, он всегда мечтал вернуться в «Барсу». Теперь Адама нужно воспользоваться своим шансом. Ушел из «Барсы» в аренду в «Астон Виллу» Коутинью. Что касается «Атлетико», то Триппьер ушел в «Ньюкасл», но пришел датчанин Васс из «Валенсии».

Не так давно «Барселону» возглавил Хави, который взял курс на своих воспитанников. Этой молодежи, которая есть в команде, нужна помощь опытных игроков. А они, слава Богу, есть в каталонской команде. Это шикарный вратарь Тер Стеген, Дани Алвес, Жерар Пике, Жорди Альба, Самюэль Умтити, Серхио Бускетс. И это все футболисты оборонительного плана. Фактически вся оборона у каталонцев опытная. Это важно! Они помогут молодой творческой группе атаки творить. Но я выделю в «Барселоне» еще Депая, Фрэнки Де Йонга и Люка Де Йонга. Из молодежи каталонцев выделю Гави, Фати, Педри, Нико, Эззалзули, Эрик Гарсию, Феррана Торреса, Деста, Араухо. У них целое созвездие молодых звездочек! Понятно, что Месси невозможно заменить. Поэтому, на первый план выйдет безупречная организация игры и коллективность усилий.

У «Барселоны» форварды очень хорошего уровня. Их важно правильно использовать в тонкой, ажурной игре «сине-гранатовых». Я уверен, Траоре и Обамеянг значительно усилят атакующий потенциал команды. Но на это нужно время и терпение. На мой взгляд, каталонцам также нужно решить проблему надежности командной обороны, потому что в недавних кубковых поединках каталонцы пропускали по три мяча.

Стиль «Атлетико» Симеоне кардинально отличается от стиля «Барселоны». «Матрасники» владеют всеми навыками оборонительного мастерства, умело разрушают созидательную игру соперника, здорово готовы физически, хорошо прессингуют, быстро переходят из одной фазы игры в другую. Всегда интересно смотреть противостояние команд, которые исповедуют разную футбольную философию. Лично мне шансы на победу «Барселоны» видятся более предпочтительными», - сказал Грозный.

Матч «Барселона» – «Атлетико» Мадрид состоится 6-го февраля. Начало встречи в 17:15.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.