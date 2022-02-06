6 февраля в 17:15 проходит матч 23-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Атлетико» Мадрид.
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Барселона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы.
Barça XI#BarçaAtleti pic.twitter.com/QfQzQHnU2m— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2022
👥 ¡Con todos vosotros, nuestro 1⃣1⃣ inicial! pic.twitter.com/iQ6gFnw3zI— Atlético de Madrid (@Atleti) February 6, 2022
События матча
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Гави (Барселона).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Хорди Альба (Барселона).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Янник Карраско (Атлетико Мадрид).
Источник — Sport.ua
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