23-й тур
Барселона
2 : 1
Атлетико Мадрид
26’   ТВ-трансляция: 

Барселона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 февраля в 17:15 видеотрансляцию матча 23-го тура Ла Лиги

  • 06.02.2022 17:15
  • 2730 просмотров
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Барселона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

6 февраля в 17:15 проходит матч 23-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Атлетико» Мадрид.

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Барселона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы.

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События матча
21' ГОЛ ! Мяч забил Гави (Барселона).
10' ГОЛ ! Мяч забил Хорди Альба (Барселона).
8' ГОЛ ! Мяч забил Янник Карраско (Атлетико Мадрид).

Источник — Sport.ua

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