Скандальная победа Выхриста, Эвертон презентовал Миколенко

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 2 января.
1. Оба в нокдаунах! Выхрист одержал 9-ю победу, финишировав грузина Киладзе. Веселый бой увидели зрители в Голливуде: 5 нокдаунов за 2 раунда.
2. Голевая перестрелка! Челси и Ливерпуль разошлись миром в боевом матче. В Лондоне состоялся поединок 21-го тура Английской Премьер-лиги.
3. ФОТО. Как Эвертон презентовал Миколенко на Гудисон Парк. Украинец вышел на поле перед стартом матча 21-го тура АПЛ против «Брайтона».
4. Фенербахче понадобился защитник Шахтера. Ефим Конопля входит в сферу интересов турецкого гранда.
5. ОФИЦИАЛЬНО. Осиек выкупил защитника сборной Украины. Евгений Чеберко стал полноценным игроком хорватского клуба.
6. Источник: Шевченко хочет, чтобы Дженоа приобрел российского форварда. Итальянский клуб проявляет интерес к игроку «Локомотива» Федору Смолову.
7. Хорошо отпраздновали? Реал начал год с поражения от аутсайдера. Лунин провел матч в запасе.
8. Ортис, дважды побывав в нокдауне, нокаутировал Мартина. В шестом раунде Луису удалось перевернуть ход поединка.
9. Вспышка коронавируса в ПСЖ. Заразились Месси и еще три игрока. Парижане не избежали проблем.
10. НХЛ. Зимняя классика при -21, невероятный камбэк Каролины, победа Бостона. В Лиге состоялся матч на открытом воздухе.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.