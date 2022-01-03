Скандальная победа Выхриста, Эвертон презентовал Миколенко

Главные новости за 2 января на Sport.ua

  • 03.01.2022 02:11
  • 40 просмотров
  • 0 комментариев
Скандальная победа Выхриста, Эвертон презентовал Миколенко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 2 января.

1. Оба в нокдаунах! Выхрист одержал 9-ю победу, финишировав грузина Киладзе. Веселый бой увидели зрители в Голливуде: 5 нокдаунов за 2 раунда.

2. Голевая перестрелка! Челси и Ливерпуль разошлись миром в боевом матче. В Лондоне состоялся поединок 21-го тура Английской Премьер-лиги.

3. ФОТО. Как Эвертон презентовал Миколенко на Гудисон Парк. Украинец вышел на поле перед стартом матча 21-го тура АПЛ против «Брайтона».

4. Фенербахче понадобился защитник Шахтера. Ефим Конопля входит в сферу интересов турецкого гранда.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Осиек выкупил защитника сборной Украины. Евгений Чеберко стал полноценным игроком хорватского клуба.

6. Источник: Шевченко хочет, чтобы Дженоа приобрел российского форварда. Итальянский клуб проявляет интерес к игроку «Локомотива» Федору Смолову.

7. Хорошо отпраздновали? Реал начал год с поражения от аутсайдера. Лунин провел матч в запасе.

8. Ортис, дважды побывав в нокдауне, нокаутировал Мартина. В шестом раунде Луису удалось перевернуть ход поединка.

9. Вспышка коронавируса в ПСЖ. Заразились Месси и еще три игрока. Парижане не избежали проблем.

10. НХЛ. Зимняя классика при -21, невероятный камбэк Каролины, победа Бостона. В Лиге состоялся матч на открытом воздухе.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности