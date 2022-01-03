Скандальная победа Выхриста, Эвертон презентовал Миколенко

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 2 января.

1. Оба в нокдаунах! Выхрист одержал 9-ю победу, финишировав грузина Киладзе. Веселый бой увидели зрители в Голливуде: 5 нокдаунов за 2 раунда.

2. Голевая перестрелка! Челси и Ливерпуль разошлись миром в боевом матче. В Лондоне состоялся поединок 21-го тура Английской Премьер-лиги.

3. ФОТО. Как Эвертон презентовал Миколенко на Гудисон Парк. Украинец вышел на поле перед стартом матча 21-го тура АПЛ против «Брайтона».

4. Фенербахче понадобился защитник Шахтера. Ефим Конопля входит в сферу интересов турецкого гранда.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Осиек выкупил защитника сборной Украины. Евгений Чеберко стал полноценным игроком хорватского клуба.

6. Источник: Шевченко хочет, чтобы Дженоа приобрел российского форварда. Итальянский клуб проявляет интерес к игроку «Локомотива» Федору Смолову.

7. Хорошо отпраздновали? Реал начал год с поражения от аутсайдера. Лунин провел матч в запасе.

8. Ортис, дважды побывав в нокдауне, нокаутировал Мартина. В шестом раунде Луису удалось перевернуть ход поединка.

9. Вспышка коронавируса в ПСЖ. Заразились Месси и еще три игрока. Парижане не избежали проблем.

10. НХЛ. Зимняя классика при -21, невероятный камбэк Каролины, победа Бостона. В Лиге состоялся матч на открытом воздухе.