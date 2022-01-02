19-й тур
Хетафе
1 : 0
Реал Мадрид
02.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Хорошо отпраздновали? Реал начал год с поражения от аутсайдера

Лунин провел матч в запасе

  • 02.01.2022 16:57
  • 732 просмотра
  • 3 комментария
Хорошо отпраздновали? Реал начал год с поражения от аутсайдера
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» 2022 год начал матчем против аутсайдера «Хетафе». Украинский вратарь Андрей Лунин имел все шансы выйти в основе, но Тибо Куртуа, сдав сперва один положительный тест на коронавирус, перед игрой получил два негативных и снова появился в стартовом составе.

Однако даже Куртуа не помог «Реалу», который уступил со счетом 0:1. Последний раз мадридцы проигрывали три месяца назад.

«Реал» с 46 очками лидирует, опережая «Севилью» на 8 пунктов при матче в запасе у конкурента.

Чемпионат Испании. 19-й тур

Хетафе - Реал 1:0
Гол: Унаи, 9

Хетафе: Сориа, Суарес, Кабако (Ньом, 63), Митрович, Куэнка, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Луис, 74), Унаи (Янкто, 83), Рамирес (Мата, 64)

Реал: Куртуа, Васкес (Гонсалес, 85), Милитао, Алаба, Менди (Марсело, 46), Каземиро, Модрич, Кроос (Иско, 85), Асенсио (Азар, 46), Родриго (Диас, 67), Бензема

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    roman75zpr
    roman75zpr, 02.01.2022 17:04
    0
    Мало...
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    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 02.01.2022 17:03
    0
    Ну Кроос точно хорошо отметил!
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    odiniznashih
    odiniznashih, 02.01.2022 17:00
    0
    Как повезло Лунину.
    Если бы он стоял и проиграли , то всех собак бы на него повесили.
    А так все на оборону.
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