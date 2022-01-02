Хорошо отпраздновали? Реал начал год с поражения от аутсайдера

«Реал» 2022 год начал матчем против аутсайдера «Хетафе». Украинский вратарь Андрей Лунин имел все шансы выйти в основе, но Тибо Куртуа, сдав сперва один положительный тест на коронавирус, перед игрой получил два негативных и снова появился в стартовом составе.

Однако даже Куртуа не помог «Реалу», который уступил со счетом 0:1. Последний раз мадридцы проигрывали три месяца назад.

«Реал» с 46 очками лидирует, опережая «Севилью» на 8 пунктов при матче в запасе у конкурента.

Чемпионат Испании. 19-й тур

Хетафе - Реал 1:0

Гол: Унаи, 9

Хетафе: Сориа, Суарес, Кабако (Ньом, 63), Митрович, Куэнка, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Луис, 74), Унаи (Янкто, 83), Рамирес (Мата, 64)

Реал: Куртуа, Васкес (Гонсалес, 85), Милитао, Алаба, Менди (Марсело, 46), Каземиро, Модрич, Кроос (Иско, 85), Асенсио (Азар, 46), Родриго (Диас, 67), Бензема