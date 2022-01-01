19-й тур
Хетафе
0 : 0
Реал Мадрид
02.01.2022 15:00   ТВ-трансляция: 

Хетафе – Реал Мадрид. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины сделал прогноз на матч 19-го тура Ла Лиги

  • 01.01.2022 22:34
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Хетафе – Реал Мадрид. Прогноз на матч Андрея Воробья
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 19-го тура испанской Ла Лиги «Хетафе» – «Реал» Мадрид.

«Хетафе» после разгрома в поединке Кубка Испании от «Атлетико Балеарес» (0:5) в матче Примеры выиграл у «Осасуны» со счетом 1:0.

«Реал» после поражения от «Эспаньола» в начале октября (1:2) не проигрывает во всех турнирах на протяжении 15 поединков. К слову, преимущественно мадридцы побеждают. В прошлой игре «сливочные» оказались сильнее «Атлетика» (2:1). В турнирной таблицы Примеры «Реал» с 46 очками лидирует.

«Перерыв в принципе был незначительный. Поэтому я бы не сказал, что команды что-то поменяли. «Хетафе» сейчас с 15 баллами идет на 16-м месте в Примере. На протяжении пяти матчей «Хетафе» в чемпионате Испании не проигрывает. В какой-то степени команда сейчас на подъеме.

Но соперник у них – «Реал»! Я, понятное дело, больше склоняюсь к победе «Реала». Хотя сюрпризы после перерыва могут быть. Сейчас Бензема, Винисиус и компания – это реально команда. Трудно им противостоять, и я думаю, что «Реал» победит», – сказал Воробей.

Матч «Хетафе» – «Реал» Мадрид состоится 2 января. Начало встречи – в 15:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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