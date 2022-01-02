Карло АНЧЕЛОТТИ: «Команда не была похожа на ту, что до Рождества»

Наставник «Реала» - о поражении от «Хетафе»

  • 02.01.2022 20:44
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Команда не была похожа на ту, что до Рождества»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение 0:1 от «Хетафе» в 19-м туре Ла Лиги:

«Мы подарили сопернику гол – ошибся Милитао, который обычно превосходен в обороне. «Реал» задержался в отпуске на день. Команда не была похожа на ту, что была до Рождества. Это поражение может послужить будильником для нас. Сегодня команда еще праздновала.

Мне не нужны оправдания. Мы не играли хорошо и потеряли одно очко. Вчера я говорил игрокам, что мне нравится, как мы тренируемся. Мои слова сейчас – это не критика, нет никакой драмы. Мы остаемся лидерами.

У нас нет ряда игроков, а некоторые сегодня не сыграли хорошо, например, Бензема. Азар во втором тайме пытался что-то сделать, но не создавал моменты, как и Марсело. Очевидно, что в таких сложных матчах Марсело дает больше вариантов в атаке».

Источник — El Chiriguito

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