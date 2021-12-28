Реванш взят. Лестер минимально обыграл Ливерпуль, Салах не забил пенальти

В 20-м туре АПЛ «Лестер» одержал минимальную победу над «Ливерпулем».

На 59-й минуте единственный мяч забил нападающий Адемола Лукман. В первом тайме Мохамед Салах не реализовал пенальти.

Отметим, что команды всего 7 дней назад встречались в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги. «Лестер» вел в счете в два гола, но «Ливерпуль» отыгрался в компенсированное время и в серии послематчевых пенальти добыл путевку в полуфинал.

Чемпионат Англии. 20-й тур

«Лестер» – «Ливерпуль» – 1:0

Гол: 1:0 – 59 Лукман.

«Лестер» – Шмейхель, Кастань, Амарти, Ндиди, Томас, Мэддисон (Олбрайтон, 68), Сумаре, Чоудури (Лукман, 56), Дьюзбери-Холл, Варди, Ихеаначо (Тилеманс, 56).

«Ливерпуль» – Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон (Фирмино, 70), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 55), Фабиньо (Милнер, 64), Салах, Мане, Диогу Жота.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА