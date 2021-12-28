20-й тур
Лестер
1 : 0
Ливерпуль
28.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Реванш взят. Лестер минимально обыграл Ливерпуль, Салах не забил пенальти

Команда Юргена Клоппа на шесть очков отстала от «Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ

  • 28.12.2021 23:58
  • 648 просмотров
  • 2 комментария
Реванш взят. Лестер минимально обыграл Ливерпуль, Салах не забил пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 20-м туре АПЛ «Лестер» одержал минимальную победу над  «Ливерпулем».

На 59-й минуте единственный мяч забил нападающий Адемола Лукман. В первом тайме Мохамед Салах не реализовал пенальти.

Отметим, что команды всего 7 дней назад встречались в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги. «Лестер» вел в счете в два гола, но «Ливерпуль» отыгрался в компенсированное время и в серии послематчевых пенальти добыл путевку в полуфинал.

Чемпионат Англии. 20-й тур

«Лестер» – «Ливерпуль» – 1:0
Гол: 1:0 – 59 Лукман.

«Лестер» – Шмейхель, Кастань, Амарти, Ндиди, Томас, Мэддисон (Олбрайтон, 68), Сумаре, Чоудури (Лукман, 56), Дьюзбери-Холл, Варди, Ихеаначо (Тилеманс, 56).
«Ливерпуль» – Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон (Фирмино, 70), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 55), Фабиньо (Милнер, 64), Салах, Мане, Диогу Жота.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Andy_P
    Andy_P, 29.12.2021 00:56
    +1
    it`s good! Точнее - офигенно! Табличка пока радует
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    Nomad
    online
    Nomad, 29.12.2021 00:04
    0
    Ещё одних красных замучили.
    И это через день после голубых 3:6. Пускай теперь Ливер ноет.)
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