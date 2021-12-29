В поединке 20-го тура чемпионата Англии по футболу «Лестер» дома обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0. Единственный гол забил игрок «лис» Адемола Лукман на 59-й минуте встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Лестер» — «Ливерпуль» — 1:0
Гол: Лукман, 59
События матча
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Лестер).
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.