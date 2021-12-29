20-й тур
Лестер
1 : 0
Ливерпуль
28.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Ливерпуль не был похож на себя. Ничто не сработало»

Наставник «красных» подвел итоги поражения от «Лестера» (0:1)

  • 29.12.2021 01:50
  • 121 просмотр
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ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Ливерпуль не был похож на себя. Ничто не сработало»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выездное поражение от «Лестера» (0:1) в поединке 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Сегодня мы не были похожи на себя. Я не скажу ничего нового. Мне кажется, что сегодняшний матч мы начали хорошо. Мне не хватало интенсивности, но в начале поединка это нормально. Мы часто начинаем поединки именно так. Но затем мы потеряли ритм встречи. У нас были моменты, но мы не могли ими воспользоваться. Сегодня это случалось довольно часто, особенно в первом тайме. Мы слишком рано завершали атаки, слишком рано отдавали прострельные передачи вместо того, чтобы продолжить атаку еще одним пасом. Ситуация складывалась не в нашу пользу. Мы пытались изменить это в перерыве. Но сегодня ничто не сработало. После того, как мы пропустили, был очевидно, что мы находимся под большим давлением. К сожалению, мы не смогли использовать свои моменты. «Лестер» заслужил эти три очка», — сказал Клопп после матча.

События матча
59' ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Лестер).

Источник — Sport.ua

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