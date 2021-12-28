20-й тур
Лестер
0 : 0
Ливерпуль
28.12.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Лестер – Ливерпуль. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч чемпионата Англии

  • 28.12.2021 10:07
  • 242 просмотра
  • 0 комментариев
Лестер – Ливерпуль. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 20-го тура АПЛ «Лестер» – «Ливерпуль».

26 декабря «Лестер» в рамках АПЛ играл с «Ман Сити». «Горожане» выиграли первый тайм со счетом 4:0. Затем во второй половине поединка «лисы» в течение десяти минут три раза забили в ворота «Сити». Но команда Гвардиолы на это ответила двумя точными ударами, в итоге победив со счетом 6:3. Для «Ливерпуля» это будет первый матч в рамках Боксинг дэй.

До этого в матче АПЛ команда Клоппа сыграла вничью 2:2 с «Тоттенхэмом». Затем «Ливерпуль» играл с «Лестером» в четвертьфинальном поединке Кубка Лиги и победил в серии одиннадцатиметровых (3:3, 5:4 по пенальти). Отметим, что в той встрече «лисы» выиграли первый тайм со счетом 3:1.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» с 41 очком идет на втором месте. «Лестер» с 22 баллами расположился на десятой позиции.

В своей истории 116 раз играли между собой эти команды. 40 раз победил «Лестер», в 50 встречах праздновал успех «Ливерпуль», еще 26 встреч завершились вничью.

«Лестер» после разгрома от «Ман Сити» ждет очередной тяжелый матч. Ставлю, что и в этом матче «Лестер» разгромно проиграет», - сказал Бартулович.

Матч «Лестер» – «Ливерпуль» состоится 28 декабря. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности