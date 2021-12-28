Лестер – Ливерпуль. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 20-го тура АПЛ «Лестер» – «Ливерпуль».

26 декабря «Лестер» в рамках АПЛ играл с «Ман Сити». «Горожане» выиграли первый тайм со счетом 4:0. Затем во второй половине поединка «лисы» в течение десяти минут три раза забили в ворота «Сити». Но команда Гвардиолы на это ответила двумя точными ударами, в итоге победив со счетом 6:3. Для «Ливерпуля» это будет первый матч в рамках Боксинг дэй.

До этого в матче АПЛ команда Клоппа сыграла вничью 2:2 с «Тоттенхэмом». Затем «Ливерпуль» играл с «Лестером» в четвертьфинальном поединке Кубка Лиги и победил в серии одиннадцатиметровых (3:3, 5:4 по пенальти). Отметим, что в той встрече «лисы» выиграли первый тайм со счетом 3:1.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» с 41 очком идет на втором месте. «Лестер» с 22 баллами расположился на десятой позиции.

В своей истории 116 раз играли между собой эти команды. 40 раз победил «Лестер», в 50 встречах праздновал успех «Ливерпуль», еще 26 встреч завершились вничью.

«Лестер» после разгрома от «Ман Сити» ждет очередной тяжелый матч. Ставлю, что и в этом матче «Лестер» разгромно проиграет», - сказал Бартулович.

Матч «Лестер» – «Ливерпуль» состоится 28 декабря. Начало встречи – в 22:00.