Большой камбэк Ливерпуля. Лестер проиграл на Энфилде, ведя в два гола

В 1/4 финала Кубка английской завершился последний матч.

«Лестер» не смог удержать в гостях победу над «Ливерпулем». После первого тайма «лисы» вели 3:1, но хозяева героическими усилиями отыгрались на 90+5 минуте.

По регламенту сразу пробивались пенальти, в первых пяти попытках обе команде допустили по одному промаху. Фатальную ошибку допустил Раян Бертранд, который не забил шестой удар.

Героем встречи стал Диогу Жота, который и принес «Ливерпулю» путевку в следующий раунд.

Отметим, что «Лестер» не может победить на «Энфилде» с 2000 года.

Кубок английской лиги. 1/4 финала

«Ливерпуль» – «Лестер» – 3:3 (5:4 п.п.)

Голы: 0:1 – 9 Варди, 0:2 – 13 Варди, 1:2 – 19 Окслейд-Чемберлен, 1:3 – 33 Мэддисон, 2:3 – 68 Диогу Жота, 3:3 – 90+5 Минамино.

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