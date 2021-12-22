Ливерпуль
3 : 3
(5:4)
Лестер
22.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Большой камбэк Ливерпуля. Лестер проиграл на Энфилде, ведя в два гола

Команда Юргена Клоппа спаслась от поражение на 90+5 минуте и выиграла серию пенальти

  • 22.12.2021 23:59
  • 554 просмотра
  • 2 комментария
Большой камбэк Ливерпуля. Лестер проиграл на Энфилде, ведя в два гола
© ФК Ливерпуль

В 1/4 финала Кубка английской завершился последний матч.

«Лестер» не смог удержать в гостях победу над «Ливерпулем». После первого тайма «лисы» вели 3:1, но хозяева героическими усилиями отыгрались на 90+5 минуте.

По регламенту сразу пробивались пенальти, в первых пяти попытках обе команде допустили по одному промаху. Фатальную ошибку допустил Раян Бертранд, который не забил шестой удар.  

Героем встречи стал Диогу Жота, который и принес «Ливерпулю» путевку в следующий раунд.

Отметим, что «Лестер» не может победить на «Энфилде» с 2000 года.

Кубок английской лиги. 1/4 финала

«Ливерпуль» – «Лестер» – 3:3 (5:4 п.п.)
Голы: 0:1 – 9 Варди, 0:2 – 13 Варди, 1:2 – 19 Окслейд-Чемберлен, 1:3 – 33 Мэддисон, 2:3 – 68 Диогу Жота, 3:3 – 90+5 Минамино.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ibracadabra
    Ibracadabra, 23.12.2021 00:03
    +5
    Игра просто огонь🔥 За это и любим Ливерпуль!
    Ссылка
    Volk
    Volk, 23.12.2021 00:28
    +2
    Красавы
    Ссылка
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