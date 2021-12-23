Ливерпуль
3 : 3
(5:4)
Лестер
22.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль — Лестер — 3:3 (5:4). Невероятная развязка! Видео голов и обзор

«Красные» спаслись на 95-й минуте и вырвали победу в серии пенальти

  • 23.12.2021 03:15
  • 2230 просмотров
  • 1 комментарий
Ливерпуль — Лестер — 3:3 (5:4). Невероятная развязка! Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» дома обыграл «Лестер» (3:3, 5:4 по пенальти). «Красные» проигрывали в два мяча по ходу встречи, но сравняли счет на 95-й минуте благодаря голу Минамино. В серии пенальти «Ливерпуль» был сильнее.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Ливерпуль» — «Лестер» — 3:3
Голы: Окслейд-Чемберлен, 19, Жота, 68, Минамино, 90+5 — Варди, 9, 13, Мэддисон, 33

События матча
90+6' ГОЛ ! С пенальти забил Диогу Жота (Ливерпуль).
90+5' ГОЛ ! С пенальти забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
90+4' ГОЛ ! С пенальти забил Наби Кейта (Ливерпуль).
90+3' ГОЛ ! С пенальти забил Алекс Окслейд-Чемберлен (Ливерпуль).
90+3' ГОЛ ! С пенальти забил Марк Олбрайтон (Лестер).
90+2' ГОЛ ! С пенальти забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
90+2' ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
90+1' ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Милнер (Ливерпуль).
90+1' ГОЛ ! С пенальти забил Юри Тилеманс (Лестер).
90' ГОЛ ! Мяч забил Такуми Минамино (Ливерпуль).
68' ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
34' ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
19' ГОЛ ! Мяч забил Алекс Окслейд-Чемберлен (Ливерпуль).
13' ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
9' ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).

Источник — ФК Ливерпуль

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Westwood.
    Westwood., 23.12.2021 07:44
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