Брентфорд
0 : 2
Челси
22.12.2021, FT

Кубок лиги. Вест Хэм уступил Тоттенхэму, выход Ярмоленко не помог

«Челси» на выезде обыграл «Брентфорд»

  • 22.12.2021 23:49
  • 301 просмотр
  • 1 комментарий
Кубок лиги. Вест Хэм уступил Тоттенхэму, выход Ярмоленко не помог
© ФК Вест Хэм

В 1/4 финала Кубка английской состоялись еще два матча.

«Челси» на выезде обыграл «Брентфорд», «Тоттенхэм» в лондонском дерби нанес поражение «Вест Хэму».

Отметим, что украинский легионер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко вышел на замену на 80-й минуте, но не смог помочь своей команде избежать поражения.

Добавим, что на данной стадии играют по одному матчу. Ранее в полуфинал вышел «Арсенал». «Ливерпуль» и «Лестер» в невероятном матче решили все в серии послематчевых пенальти.

Кубок английской лиги. 1/4 финала

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» – 2:1
Голы: 1:0 – 29 Бергвейн, 1:1 – 32 Боуэн, 2:1 – 34 Лукас Моура.

«Брентфорд» – «Челси» – 0:2
Голы: 0:1 – 80, автогол Янссон, 0:2 – 85, пенальти Жоржиньо.
 

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    pol-55
    pol-55, 23.12.2021 00:17
    0
    Якщо по грі,то можна сказати що Уго не дав програти Тотему,а світлошоколадний воротарь Вест Хема не допоніг йому виграти,т.я.пропустив не над складні голи.
    Сон як відмічав в матчі з Ліверпулем(а Конте це також побачив лишив його на скамійці)не ахті і сьогодні також,нуу внього бувают спади.
    Зато моя *симпатія* жирний ні сьогодні плотний Бергвейн,гол то таке, а от прохід в штрафну і голева передача заслуговує похвали.
    Алі знову ні про що.
    Ну і Ярмола міг при допомозі рекошета в доданий час стати героєм,ну як у паралельному матчі ігрок Ліверпуля(там ще встиг подивитись додатковий час і пеналі).
    Все добре ждем жереба.
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