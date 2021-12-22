Кубок лиги. Вест Хэм уступил Тоттенхэму, выход Ярмоленко не помог

В 1/4 финала Кубка английской состоялись еще два матча.

«Челси» на выезде обыграл «Брентфорд», «Тоттенхэм» в лондонском дерби нанес поражение «Вест Хэму».

Отметим, что украинский легионер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко вышел на замену на 80-й минуте, но не смог помочь своей команде избежать поражения.

Добавим, что на данной стадии играют по одному матчу. Ранее в полуфинал вышел «Арсенал». «Ливерпуль» и «Лестер» в невероятном матче решили все в серии послематчевых пенальти.

Кубок английской лиги. 1/4 финала

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» – 2:1

Голы: 1:0 – 29 Бергвейн, 1:1 – 32 Боуэн, 2:1 – 34 Лукас Моура.

«Брентфорд» – «Челси» – 0:2

Голы: 0:1 – 80, автогол Янссон, 0:2 – 85, пенальти Жоржиньо.

