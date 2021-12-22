Кубок лиги. Вест Хэм уступил Тоттенхэму, выход Ярмоленко не помог

В 1/4 финала Кубка английской состоялись еще два матча.
«Челси» на выезде обыграл «Брентфорд», «Тоттенхэм» в лондонском дерби нанес поражение «Вест Хэму».
Отметим, что украинский легионер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко вышел на замену на 80-й минуте, но не смог помочь своей команде избежать поражения.
Добавим, что на данной стадии играют по одному матчу. Ранее в полуфинал вышел «Арсенал». «Ливерпуль» и «Лестер» в невероятном матче решили все в серии послематчевых пенальти.
Кубок английской лиги. 1/4 финала
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» – 2:1
Голы: 1:0 – 29 Бергвейн, 1:1 – 32 Боуэн, 2:1 – 34 Лукас Моура.
«Брентфорд» – «Челси» – 0:2
Голы: 0:1 – 80, автогол Янссон, 0:2 – 85, пенальти Жоржиньо.
Источник — Sport.ua
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Сон як відмічав в матчі з Ліверпулем(а Конте це також побачив лишив його на скамійці)не ахті і сьогодні також,нуу внього бувают спади.
Зато моя *симпатія* жирний ні сьогодні плотний Бергвейн,гол то таке, а от прохід в штрафну і голева передача заслуговує похвали.
Алі знову ні про що.
Ну і Ярмола міг при допомозі рекошета в доданий час стати героєм,ну як у паралельному матчі ігрок Ліверпуля(там ще встиг подивитись додатковий час і пеналі).
Все добре ждем жереба.
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