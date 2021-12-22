Арсенал разгромил Сандерленд и вышел в полуфинал Кубка лиги

«Канониры» идут за трофеем

  • 22.12.2021 03:24
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Арсенал разгромил Сандерленд и вышел в полуфинал Кубка лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» разгромил «Сандерленд» в четвертьфинале Кубка английской лиги. Игра завершилась со счетом 5:1.

Хит-триком отметился форвард лондонцем Эдвард Нкетиа. «Арсенал» стал первым полуфиналистом Кубка лиги.

«Арсенал» - «Сандерленд» - 5:1 (2:1)
Голы: Нкетиа, 17, 49, 58, Патино, 90 - Броудхед, 31.

«Арсенал»: Лено, Соареш, Холдинг, Уайт (Габриэл, 73), Нуну Тавареш, Эль-Ненни, Эдегор (Мартинелли, 73), Смит-Роу (Патино, 80), Пепе, Нкетиа, Балогун (Джака, 56).
«Сандерленд»: Бердж, Райт, Флэнаган, Дойл, Уинчестер, Гуч (Эванс, 78), Притчард, Эмблтон (О`Брайен, 78), Нейл, Броудхед (Хьюм, 45), Стюарт.

Другие полуфиналисты определятся 22 декабря. «Брентфорд» на своем поле примет «Челси», «Тоттенхэм» сыграет против «Вест Хэма», а «Ливерпуль» дома встретится с «Лестером». 

Источник — Sport.ua

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