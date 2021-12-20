Во вторник, 21 декабря, на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 1/4 финала Кубка Английской лиги, в котором сыграют лондонский «Арсенал» и «Сандерленд». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Арсенал

В прошлом сезоне «канониры» не смогли пробиться в еврокубки, заняв восьмое место в чемпионате. Отставание от седьмой строчки, на которой финишировал как раз «Тоттенхэм», составило лишь один балл, однако все равно после этого сезон для команды Микеля Артеты можно назвать не иначе как провальным.

Испанского специалиста по всем законам логики должна была ждать отставка, но каким-то непостижимым образом ему удалось её избежать. Вероятно, кредит доверия руководства клуба еще не иссяк. И в последнее время у «Арсенала» дела понемногу налаживаются: три победы подряд в АПЛ, 4 место в турнирной таблице и неплохие перспективы побороться за трофей – Кубок Английской лиги.

Сандерленд

Начиная с сезона 2007/08 по сезон 2016/17 «черные коты» выступали в высшем английском дивизионе, однако в последнее время у них наступили сложные времена. В данный момент «Сандерленд» выступает в Лиге 1 – третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии после Премьер-лиги и Чемпионшипа.

Этот клуб ни разу не играл в финале Кубка английской лиги, однако сейчас у команды Ли Джонсонаа есть шанс переписать историю. На пути к четвертьфиналу «Сандерленд» прошел «Уиган Атлетик» (2:0) и «Куинз Парк Рейнджерс» (0:0, по пен. 3:1).

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Арсенал» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.22 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Арсенал»: Рамсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэль, Тирни, Парти, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Ляказетт.

«Сандерленд»: Хофманн – Райт, Фланаган, Дойл, Даяку, Винчестер, Нил, Гуч, Притчард, Бродхед, Стюарт.

21 декабря, вторник