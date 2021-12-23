Тоттенхэм
2 : 1
Вест Хэм
22.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм — Вест Хэм — 2:1. Ярмоленко не помог. Видео голов и обзор матча

«Шпоры» пробились в полуфинал Кубка английской лиги

  • 23.12.2021 03:46
  • 171 просмотр
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Тоттенхэм — Вест Хэм — 2:1. Ярмоленко не помог. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 1/4 финала Кубка английской лиги лондонский «Тоттенхэм» дома обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:1. Украинский вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко вышел на замену на 80-й минуте встречи, но не смог помочь избежать поражения.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 2:1
Голы: Бергвейн, 29, Моура, 34 — Боуен, 32

События матча
34' ГОЛ ! Мяч забил Лукас Моура (Тоттенхэм).
32' ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
29' ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Тоттенхэм).

Источник — ФК Тоттенхэм

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