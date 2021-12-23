В поединке 1/4 финала Кубка английской лиги лондонский «Тоттенхэм» дома обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:1. Украинский вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко вышел на замену на 80-й минуте встречи, но не смог помочь избежать поражения.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 2:1
Голы: Бергвейн, 29, Моура, 34 — Боуен, 32
События матча
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Моура (Тоттенхэм).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Тоттенхэм).
Источник — ФК Тоттенхэм
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