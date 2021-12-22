22 декабря в 21:45 состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги.
Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Тоттенхэм – Вест Хэм. Ярмоленко в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд.
Tonight's line-up for our @Carabao_Cup quarter-final...#TOTWHU | @betway pic.twitter.com/SdH49ZtvH4— West Ham United (@WestHam) December 22, 2021
Our quarter-final starting XI! 👇 pic.twitter.com/Y8l9OXa4Ws— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 22, 2021
События матча
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Моура (Тоттенхэм).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Тоттенхэм).
Источник — Sport.ua
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