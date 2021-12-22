Тоттенхэм
2 : 1
Вест Хэм
77’   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм – Вест Хэм. Ярмоленко в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 декабря в 21:45 состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги

  • 22.12.2021 21:40
  • 1183 просмотра
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Тоттенхэм – Вест Хэм. Ярмоленко в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

22 декабря в 21:45 состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги.

Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Тоттенхэм – Вест Хэм. Ярмоленко в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд.

События матча
34' ГОЛ ! Мяч забил Лукас Моура (Тоттенхэм).
32' ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
29' ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Тоттенхэм).

Источник — Sport.ua

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