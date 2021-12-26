19-й тур
Астон Вилла
1 : 3
Челси
26.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

АПЛ. Челси одержал волевую победу над Астон Виллой

Жоржиньо оформил дубль с пенальти

  • 26.12.2021 21:33
  • 500 просмотров
  • 1 комментарий
АПЛ. Челси одержал волевую победу над Астон Виллой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Челси» в матче 19-го тура АПЛ на выезде одержал волевую победу 3:1 над «Астон Виллой». Дублем отметился Жоржиньо, который забил оба гола с пенальти. Итальянский хавбек реализовал уже 10 пенальти в АПЛ за календарный год, что является новым рекордом лиги.

«Астон Вилла» - «Челси» - 1:3
Голы: Джеймс 28 (автогол) – Жоржиньо 34, 90+3, Лукаку 56

Для «Челси» это первая победа за три тура в АПЛ. Команда Томаса Тухеля набрала 41 очко и догнала «Ливерпуль» в турнирной таблице. Однако у «Красных» есть матч в запасе.

Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» со счетом 6:3.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    joytok
    joytok, 26.12.2021 21:44
    +2
    Попробуй остановить кабана Лукаку, когда он набрал ход.) Он обгоняет, да ещё руками отгораживает пространство. Вот и пеналь номер 2. А как Жоржиньо пробил с какого то наскока сверху, то и хз куда он целит.
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