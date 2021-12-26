АПЛ. Челси одержал волевую победу над Астон Виллой

Сегодня «Челси» в матче 19-го тура АПЛ на выезде одержал волевую победу 3:1 над «Астон Виллой». Дублем отметился Жоржиньо, который забил оба гола с пенальти. Итальянский хавбек реализовал уже 10 пенальти в АПЛ за календарный год, что является новым рекордом лиги.

«Астон Вилла» - «Челси» - 1:3

Голы: Джеймс 28 (автогол) – Жоржиньо 34, 90+3, Лукаку 56

Для «Челси» это первая победа за три тура в АПЛ. Команда Томаса Тухеля набрала 41 очко и догнала «Ливерпуль» в турнирной таблице. Однако у «Красных» есть матч в запасе.

Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» со счетом 6:3.