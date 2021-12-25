Астон Вилла - Челси. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч АПЛ

  • 25.12.2021 20:51
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Астон Вилла - Челси. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 19-го тура Премьер-лиги Англии «Астон Вилла» – «Челси».

«В предыдущем туре «Астон Вилла» выиграла на выезде у «Норвича» (2:0). Что касается «Челси», то лондонцы после победы в матче против «Лидса» (3:2) в рамках АПЛ дважды сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (0:0). Затем в поединке четвертьфинала Кубка лиги команда Тухеля победила на выезде «Брентфорд» (2:0).

В турнирной таблице АПЛ «Челси» с 38 очками идет на третьем месте, «Астон Вилла» с 22 баллами находится на десятой позиции. 158 раз играли между собой эти команды. В 64 встречах победу праздновали лондонцы, в 58 встречах выиграли бирмингемцы, еще 36 встреч были сыграны вничью.

Думаю, что «Челси» нужна только победа, если лондонская команда хочет бороться за чемпионство. Думаю, что «Челси» это сделать по силам в игре с командой из Бирмингема. Поставлю на победу «Челси», - сказал Бартулович.

Матч «Астон Вилла» – «Челси» состоится 26-го декабря. Начало встречи в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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